В Москве задержали более 50 крымских татар, которые приехали поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

11 июля, 2019, 13:10

Активисты приехали из Крыма, чтобы поддержать задержанных Первой Бахчисарайской группы по делу "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк написал, что Верховный Суд рассматривает апелляцию Первой Бахчисарайской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" (Энвера Мамутова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Абильтарова Рустема, Абсеитова Зеври и Меметова Ремзи к 9 годам заключения каждого) .

Тогда у здания суда собралось несколько десятков активистов, приехавших из Крыма. Их всех задержали после проведения акции в поддержку подсудимых и против преследования мусульман в Крыму. Их завели в два автобуса, в каждом около 30 человек и везут в райотделы.