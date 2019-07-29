Убийство "Сармата" Олешко: двое судей по делу взяли самоотвод
29 июля, 2019, 18:13
Двое из трех судей Бердянского горрайонного суда Запорожья взяли самоотвод во время первого судебного слушания резонансного дела об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прямую видеотрасляцию из Бердянского горрайонного суда.
В суде Запорожской области 29 июля началось судебное слушание по делу. В начале судебного заседания двое из трех членов коллегии судей заявили о самоотводе. Одна из судей сообщила, что ее муж имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах по Олешко.
Самоотводы были приняты. Итак, резонансное судебное заседание было приостановлено, не начавшись.
Дата судебного слушания станет известна после назначения нового состава судебной коллегии.
- Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
- Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
- В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
- Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых в убийстве ветерана АТО и общественного деятеля Виталия "Сармата" Олешко передадут в суд до 31 июля