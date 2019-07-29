Убийство "Сармата" Олешко: двое судей по делу взяли самоотвод

29 июля, 2019, 18:13

Двое из трех судей Бердянского горрайонного суда Запорожья взяли самоотвод во время первого судебного слушания резонансного дела об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прямую видеотрасляцию из Бердянского горрайонного суда.

В суде Запорожской области 29 июля началось судебное слушание по делу. В начале судебного заседания двое из трех членов коллегии судей заявили о самоотводе. Одна из судей сообщила, что ее муж имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах по Олешко.

Самоотводы были приняты. Итак, резонансное судебное заседание было приостановлено, не начавшись.

Дата судебного слушания станет известна после назначения нового состава судебной коллегии.