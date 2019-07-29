//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство "Сармата" Олешко: двое судей по делу взяли самоотвод

Убийство "Сармата" Олешко: двое судей по делу взяли самоотвод

Двое из трех судей Бердянского горрайонного суда Запорожья взяли самоотвод во время первого судебного слушания резонансного дела об убийстве бердянского активиста, ветерана АТО Виталия Олешко

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прямую видеотрасляцию из Бердянского горрайонного суда.

В суде Запорожской области 29 июля началось судебное слушание по делу. В начале судебного заседания двое из трех членов коллегии судей заявили о самоотводе. Одна из судей сообщила, что ее муж имел контакты с семьей убитого, а именно занимался энергообеспечением его мини-отелей, а вторая судья заявила, что задействована в других судебных делах по Олешко.

Самоотводы были приняты. Итак, резонансное судебное заседание было приостановлено, не начавшись.

Дата судебного слушания станет известна после назначения нового состава судебной коллегии.

  • Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области убили добровольца АТО и активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").
  • Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Награжден орденом "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск, прошел русский плен.
  • В деле об убийстве Олешко задержали 5 подозреваемых.
  • Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении 11 подозреваемых в убийстве ветерана АТО и общественного деятеля Виталия "Сармата" Олешко передадут в суд до 31 июля

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

29 июля, 2019 понедельник

28 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать