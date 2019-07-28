Зеленский в Одессе пришел на матч "Динамо" - "Шахтер". Фотофакт
28 июля, 2019, 22:20
Президент Украины Владимир Зеленский присутствует в Одессе на матче за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Владимир Зеленский посетил матч вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом. Чиновники находятся в Одессе с неофициальным визитом.
- Напомним, 13 июля Владимир Зеленский с представителями Офиса президента в Одессе "проинспектировали" температуру воды в Черном море .
- 27 июля Владимир Зеленский с главой своего офиса Андреем Богданом находится с неофициальным визитом в Одессе.
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