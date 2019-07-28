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Espreso.tvСпортЗеленский в Одессе пришел на матч "Динамо" - "Шахтер". Фотофакт

Зеленский в Одессе пришел на матч "Динамо" - "Шахтер". Фотофакт

Президент Украины Владимир Зеленский присутствует в Одессе на матче за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Владимир Зеленский посетил матч вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом. Чиновники находятся в Одессе с неофициальным визитом.

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