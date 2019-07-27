Везде охрана и боевые водолазы, - Зеленский показал, как отдыхает на пляже с Богданом

27 июля, 2019, 15:40

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

Зеленский выложил общее фото с Богданом с одного из одесских пляжей.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский.