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Espreso.tvОбществоВезде охрана и боевые водолазы, - Зеленский показал, как отдыхает на пляже с Богданом

Везде охрана и боевые водолазы, - Зеленский показал, как отдыхает на пляже с Богданом


фото: facebook
Президент Украины Владимир Зеленский с главой своего офиса Андреем Богданом находится с неофициальным визитом в Одессе

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

Зеленский выложил общее фото с Богданом с одного из одесских пляжей.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский.

 

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