Везде охрана и боевые водолазы, - Зеленский показал, как отдыхает на пляже с Богданом
27 июля, 2019, 15:40
Президент Украины Владимир Зеленский с главой своего офиса Андреем Богданом находится с неофициальным визитом в Одессе
Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.
Зеленский выложил общее фото с Богданом с одного из одесских пляжей.
"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) А на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - написал Зеленский.
- Напомним, 13 июля Владимир Зеленский с представителями Офиса президента в Одессе "проинспектировали" температуру воды в Черном море .
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