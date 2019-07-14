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Espreso.tvОбществоЗеленский в Одессе "проинспектировал" температуру воды в Черном море

Зеленский в Одессе "проинспектировал" температуру воды в Черном море


фото: facebook
13 июля Владимир Зеленский с представителями Офиса президента в Одессе "проинспектировали" температуру воды в Черном море

Об этом сообщает Офис президента Украины в facebook.

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в сообщении.

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