Зеленский в Одессе "проинспектировал" температуру воды в Черном море
14 июля, 2019, 07:17
13 июля Владимир Зеленский с представителями Офиса президента в Одессе "проинспектировали" температуру воды в Черном море
Об этом сообщает Офис президента Украины в facebook.
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в сообщении.
- 13 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать предпринимателя Андрея Андрейчикова председателем Одесской областной госадминистрации.
- Кроме этого, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский приказал Госэкоинспекции на два месяца приостановить экологические проверки иностранных судов .
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