Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США
27 июля, 2019, 12:18
Соединенные Штаты и Украина заняты приготовлением официального посещения Вашингтона президентом Владимиром Зеленским
Об этом в субботу, 27 июля 2019 года, на брифинге в Киеве сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Еспресо.TV .
"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал он.
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Как сообщалось, перед этим президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита главы Украинского государства в США.
- 25 июля Волкер прибыл в Украину и провел переговоры с лидером партии "Европейская солидарность", пятым президентом Украины Петром Порошенко и лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
- 26 июля Волкер вместе с постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом встретился с Зеленским, а также вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетил район проведения операции объединенных сил .
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