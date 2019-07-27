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Espreso.tvОбществоВолкер: идет подготовка визита Зеленского в США

Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США


фото: nationalinterest.org
Соединенные Штаты и Украина заняты приготовлением официального посещения Вашингтона президентом Владимиром Зеленским

Об этом в субботу, 27 июля 2019 года, на брифинге в Киеве сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Еспресо.TV .

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал он.

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Как сообщалось, перед этим президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита главы Украинского государства в США.

  • 25 июля Волкер прибыл в Украину и провел переговоры с лидером партии "Европейская солидарность", пятым президентом Украины Петром Порошенко и лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
  • 26 июля Волкер вместе с постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом встретился с Зеленским, а также вместе с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором посетил район проведения операции объединенных сил .
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