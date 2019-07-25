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Espreso.tvОбществоВолкер прибыл в Украину и встретился с Порошенко и Тимошенко

Волкер прибыл в Украину и встретился с Порошенко и Тимошенко

25 июля специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев, где встретился с пятым президентом Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве, передает Радио Свобода.

Во время встречи с Порошенко, Волкер отметил, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

В ответ Порошенко отметил твердую поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России.

Кроме того, Порошенко отметил, что партия "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет защищать национальные интересы Украины.

В дополнение, во время встречи Порошенко осудил невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть Украину три военных корабля.

"Это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву через принятие "азовского пакета "санкций", - говорится в сообщении.

Украинская и американская стороны скоординировали шаги по противодействию строительству "Северного потока 2".

Помимо того, лидер "ЕС" привлек внимание Специального представителя США на растущую угрозу российского капитала в украинских медиа. Отмечена необходимость защиты свободы СМИ в Украине в условиях давления на них со стороны новой власти.

Во время встречи были также обсуждены вопросы продолжения консолидированных усилий в воплощении необходимых реформ в Украине, прежде всего в борьбе с коррупцией.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также встретилась с Куртом Волкером.

По ее словам, они с Куртом Волкером обсудили результаты выборов, возможности для проведения реформ, прежде всего антикоррупционных, а также вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

"Рассказала Курту Волкеру о предложенном "Батькивщиной" плане по реформированию страны - 8 законопроектив за 100 часов. Конечно, говорили о войне на Востоке. Поблагодарила США за помощь нашей стране и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе", - написала Тимошенко в заметке на Facebook.

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