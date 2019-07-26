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Espreso.tvОбществоВолкер с делегацией США приехал в зону ООС

Волкер с делегацией США приехал в зону ООС

В пятницу, 26 июля, в район проведения Операции объединенных сил прибыла делегация США во главе с спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским.

Также представители США посетили КПВВ "Станица Луганская" и пообщались с местными жителями.

Ранее Курт Волкер и постоянный представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне, 25 июля, Волкер прибыл в Украину и встретился с лидером партии "Европейская солидарность" пятым президентом Украины Петром Порошенко и лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

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