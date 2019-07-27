Протесты в Москве: во время трансляции с акции оппозиции на канал "Дождь" ворвалась полиция
27 июля, 2019, 18:52
В редакцию российского телеканала "Дождь", который вел трансляцию акций протеста в Москве, пришла полиция
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Полицейские передали главному редактору Александре Перепеловой повестку в связи с "уголовным делом по Мосгоризбиркому". Перепелову обязали прибыть в управление по расследованию особо важных дел. Ее собираются допросить в качестве свидетеля.
Отмечается, что следователь, который вызвал журналистку на допрос, ведет дело Любови Соболь - одной из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
- В субботу, 27 июля 2019 года, отряды Росгвардии проводят многочисленные задержания на акции в центре Москвы, участники которой собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказано в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.
- 27 июля во Москве во время акции в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу, задержаны более 560 человек .
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