Протесты в Москве: во время трансляции с акции оппозиции на канал "Дождь" ворвалась полиция

27 июля, 2019, 18:52

В редакцию российского телеканала "Дождь", который вел трансляцию акций протеста в Москве, пришла полиция

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полицейские передали главному редактору Александре Перепеловой повестку в связи с "уголовным делом по Мосгоризбиркому". Перепелову обязали прибыть в управление по расследованию особо важных дел. Ее собираются допросить в качестве свидетеля.

Отмечается, что следователь, который вызвал журналистку на допрос, ведет дело Любови Соболь - одной из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.