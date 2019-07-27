//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПротесты в Москве: во время трансляции с акции оппозиции на канал "Дождь" ворвалась полиция

Протесты в Москве: во время трансляции с акции оппозиции на канал "Дождь" ворвалась полиция


фото: REUTERS
В редакцию российского телеканала "Дождь", который вел трансляцию акций протеста в Москве, пришла полиция

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Полицейские передали главному редактору Александре Перепеловой повестку в связи с "уголовным делом по Мосгоризбиркому". Перепелову обязали прибыть в управление по расследованию особо важных дел. Ее собираются допросить в качестве свидетеля.

Отмечается, что следователь, который вызвал журналистку на допрос, ведет дело Любови Соболь - одной из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

  • В субботу, 27 июля 2019 года, отряды Росгвардии проводят многочисленные задержания на акции в центре Москвы, участники которой собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказано в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы.
  • 27 июля во Москве во время акции в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу, задержаны более 560 человек .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 июля, 2019 суббота

больше новостей

27 июля, 2019 суббота

26 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать