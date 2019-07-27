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Espreso.tvМирРосгвардия не пускает оппозицию митинговать перед мэрией Москвы. Уже более 300 задержанных

Росгвардия не пускает оппозицию митинговать перед мэрией Москвы. Уже более 300 задержанных

В субботу, 27 июля 2019 года, отряды Росгвардии проводят многочисленные задержания на акции в центре Москвы, участники которой собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказано в регистрации на выборах в городскую думу российской столицы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на росСМИ.

По состоянию на 15:20 уже насчитывается 317 задержанных.

Это вместе с недопущенными к выборам кандидатами. Их также задержали.

Заполненные автозаки при этом направляются в московский пригород, а не в райотделы, расположенные в пределах городской черты.

Судя по действиям Росгвардии, задача силовиков - не допустить митингующих на Тверскую площадь, где располагается городская дума Москвы.

Часть митингующих туда все же прорвалась, однако их оттуда вытесняют.

 

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