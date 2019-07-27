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Espreso.tvМирПротесты в Москве: количество задержанных превысило 400 человек

Протесты в Москве: количество задержанных превысило 400 человек


фото: REUTERS
В Москве во время акции в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым отказали в регистрации на выборах в городскую думу, задержаны более 400 человек

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Российские силовики задержали уже более 400 человек в центре Москвы. 27 июля около десятка оппозиционных и независимых политиков, которых Московская городская избирательная комиссия не допустила к выборам в городскую думу, собирались провести массовую встречу с избирателями.

Сделать это им не удалось: полиция сначала задержала политиков, а потом начала жестко задерживать всех, кто пришел на акцию.

Задержанных доставляют в отдаленные от центра отделения полиции. Силовики применяют дубинки, есть раненые.

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