Джонсон выдвинул ЕС новое условие относительно Brexit

27 июля, 2019, 19:49

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует убрать пункт о Северной Ирландии из соглашения о Brexit

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.

Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.

По словам премьер-минстра Великобритании, отказ от механизма, который "пытается разделить страну", позволит достичь "большого прогресса".