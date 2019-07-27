Джонсон выдвинул ЕС новое условие относительно Brexit
27 июля, 2019, 19:49
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует убрать пункт о Северной Ирландии из соглашения о Brexit
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.
Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.
По словам премьер-минстра Великобритании, отказ от механизма, который "пытается разделить страну", позволит достичь "большого прогресса".
- Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.
- В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
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