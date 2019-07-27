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Espreso.tvМирДжонсон выдвинул ЕС новое условие относительно Brexit

Джонсон выдвинул ЕС новое условие относительно Brexit


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует убрать пункт о Северной Ирландии из соглашения о Brexit

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.

Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.

По словам премьер-минстра Великобритании, отказ от механизма, который "пытается разделить страну", позволит достичь "большого прогресса".

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