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Espreso.tvОбществоИз-за нарушений на выборах в Раду открыто более 500 производств, - МВД

Из-за нарушений на выборах в Раду открыто более 500 производств, - МВД

Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду и открыла 516 уголовных производств

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Нацполиция.

"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов", - сообщил Яровой.

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