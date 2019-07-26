Из-за нарушений на выборах в Раду открыто более 500 производств, - МВД
26 июля, 2019, 14:32
Полиция зарегистрировала 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду и открыла 516 уголовных производств
Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает Нацполиция.
"Никаких системных нарушений правопорядка не произошло. Были нарушения, связанные с избирательной кампанией. Зарегистрировано 10,6 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях, открыто 516 уголовных производств, составлено почти 1,5 тыс. административных протоколов", - сообщил Яровой.
- В МВД заявили, что выборы в Раду прошли без системных нарушений
- Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки
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