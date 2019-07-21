В МВД заявили, что выборы в Раду прошли без системных нарушений

21 июля, 2019, 22:01

В день голосования на выборах в Раду системных нарушений зафиксировано не было

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

По его словам, в ходе выборов никто не пострадал.

"Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Но те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов ", - сказал он.