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Espreso.tvМирОппозиция хочет объявить недоверие Сальвини из-за российского финансирования

Оппозиция хочет объявить недоверие Сальвини из-за российского финансирования


фото: reuters
Оппозиционная Демократическая партия инициирует голосование в парламенте Италии о недоверии министру внутренних дел страны Сальвини на фоне скандала о финансировании его партии из России
Об этом сообщает Politico .

"Итальянская оппозиционная Демократическая партия внесла постановление о голосовании в парламенте о недоверии министру внутренних дел Сальвини", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление было внесено после того как Сальвини не явился в парламенте, чтобы ответить на вопрос о вероятном финансирования его партии "Лига Севера" из Москвы.

Вместо него присутствовал премьер-министр Джузеппе Конте, который отметил, что "полностью доверяет" Сальвини, и то, что сейчас нет доказательств нарушения закона со стороны главы МВД.

Отмечается, что вероятность успешного голосования о постановлении маловероятно ведь партнеру "Лиги Севера" по коалиции партии "Движения 5 звезд" придется голосовать против своих, что фактически приведет к коллапсу правительства.

Напомним, на позапрошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.

Позже Сальвини возразил эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.

Впоследствии прокуратора Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера". Так, в понедельник днем вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя русскими в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 млн.

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