Не нарушаются ли их права: Москалькова попросила Денисову выяснить дела экипажа российского танкера
Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Москальковой.
"Москалькова провела телефонный разговор с Денисовой по поводу информации в СМИ о задержании в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа.
"Есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их, предоставляется ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-то из членов экипажа в медицинской помощи", - передает пресс-служба .
Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.
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