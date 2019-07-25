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Espreso.tvОбществоНе нарушаются ли их права: Москалькова попросила Денисову выяснить дела экипажа российского танкера

Не нарушаются ли их права: Москалькова попросила Денисову выяснить дела экипажа российского танкера

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в отношении задержанного российского судна NEYMA

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Москальковой.

"Москалькова провела телефонный разговор с Денисовой по поводу информации в СМИ о задержании в порту Измаил российского танкера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа.

"Есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их, предоставляется ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-то из членов экипажа в медицинской помощи", - передает пресс-служба .

Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.

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