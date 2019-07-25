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Espreso.tvСпортЛомаченко посвятил ролик российскому боксеру, который умер после боя

Ломаченко посвятил ролик российскому боксеру, который умер после боя


фото: Instagram
Украинец Василий Ломаченко опубликовал видео, посвященное российскому боксеру Максиму Дадашеву, который умер после поединка

Ролик Василий Ломаченко изложил в Instagram.

"Скорбим", - написал украинский боксер, который тренировался в США в одном зале с россиянином.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорбим ...

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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