Ломаченко посвятил ролик российскому боксеру, который умер после боя
25 июля, 2019, 12:37
Украинец Василий Ломаченко опубликовал видео, посвященное российскому боксеру Максиму Дадашеву, который умер после поединка
Ролик Василий Ломаченко изложил в Instagram.
"Скорбим", - написал украинский боксер, который тренировался в США в одном зале с россиянином.
- Напомним, 20 июля Максиму Дадашев после поединка против пуэрториканца Субриеля Матиаса провели трепанацию черепа .
- 23 июля 28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США.
- Украинский боксер Александр Усик посвятил стихотворение россиянину Максиму Дадашева , который умер после боя.
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