Усик посвятил стихотворение российскому боксеру, который умер после боя
24 июля, 2019, 12:02
Украинский боксер Александр Усик посвятил стихотворение россиянину Максиму Дадашеву, который умер после боя
Стихотворение на русском языке и сочувствие родным боксера Усик опубликовал в Instagram.
Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запоя, я запоя балладу тихо и разгон до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, який Бог мне в жизни дал. соболезнование близким.
- Напомним, 20 июля Максиму Дадашев после поединка против пуэрториканца Субриеля Матиаса провели трепанацию черепа .
- 23 июля 28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США.
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