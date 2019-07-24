В США умер 28-летний российский боксер

24 июля, 2019, 08:32

28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США

Об этом сообщают росЗМИ.

В Оксон-Хилле, штат Мэриленд, США от полученных травм скончался российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев. 19 июля он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою против пуэрториканца Субриеля Матиаса.

Угол Максима остановил бой после 11-го раунда. У боксера был обнаружен отек мозга, Дадашева провели трепанацию черепа. Максиму было 28 лет.