В США умер 28-летний российский боксер
24 июля, 2019, 08:32
28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США
Об этом сообщают росЗМИ.
В Оксон-Хилле, штат Мэриленд, США от полученных травм скончался российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев. 19 июля он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою против пуэрториканца Субриеля Матиаса.
Угол Максима остановил бой после 11-го раунда. У боксера был обнаружен отек мозга, Дадашева провели трепанацию черепа. Максиму было 28 лет.
- 24 апреля во возрасте 28 лет в Хмельницком умерла Юлия Лясота , которая входила в сборную Украины по боксу.
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