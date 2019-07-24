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Espreso.tvСпортВ США умер 28-летний российский боксер

В США умер 28-летний российский боксер


фото: AP
28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США

Об этом сообщают росЗМИ.

В Оксон-Хилле, штат Мэриленд, США от полученных травм скончался российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев. 19 июля он потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою против пуэрториканца Субриеля Матиаса.

Угол Максима остановил бой после 11-го раунда. У боксера был обнаружен отек мозга, Дадашева провели трепанацию черепа. Максиму было 28 лет.

  • 24 апреля во возрасте 28 лет в Хмельницком умерла Юлия Лясота , которая входила в сборную Украины по боксу.
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