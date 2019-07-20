Российскому боксеру после боя провели трепанацию черепа
Об этом сообщает Boxingscene.
Менеджер боксера Эгис Климас заявил, что состояние российского боксера Максима Дадашева после проведенной трепанации черепа, которую сделали из-за отека мозга, оценивается как критическое. Бой Дадашева с пуэрториканцем Субриелем Матиасом состоялся в Оксон Гилли (США).
"Макс перенес операцию. Врач говорит, что он находится в критическом состоянии. У Дадашева появилась опухоль мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение нескольких дней опухоль должна уменьшиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место, врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", - рассказал Климас.
Поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его стошнило и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.
28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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