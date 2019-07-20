Российскому боксеру после боя провели трепанацию черепа

20 июля, 2019, 18:12

Российскому боксеру Максиму Дадашеву после поединка против пуэрториканца Субриеля Матиаса провели трепанацию черепа

Об этом сообщает Boxingscene.

Менеджер боксера Эгис Климас заявил, что состояние российского боксера Максима Дадашева после проведенной трепанации черепа, которую сделали из-за отека мозга, оценивается как критическое. Бой Дадашева с пуэрториканцем Субриелем Матиасом состоялся в Оксон Гилли (США).

"Макс перенес операцию. Врач говорит, что он находится в критическом состоянии. У Дадашева появилась опухоль мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение нескольких дней опухоль должна уменьшиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место, врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", - рассказал Климас.

Поединок был остановлен после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его стошнило и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.