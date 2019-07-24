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Espreso.tvОбществоВоеннопленные моряки Терещенко и Цибизов сегодня празднуют день рождения

Военнопленные моряки Терещенко и Цибизов сегодня празднуют день рождения

В среду, 24 июля, день рождения празднуют два пленники Кремля - Владимир Терещенко и Сергей Цибизов

Об этом сообщил координатор адвокатов пленных моряков Николай Полозов в Facebook.

Владимиру Терещенко исполнилось 25 лет, а Сергею Цибизову - 22.

Моряк Терещенко - старший матрос из Днепра. Зимой он выбрил на затылке герб Украины и учил однокамерника украинскому языку.

Напомним, что сразу после захвата, 26 ноября 2018 года, ФСБ опубликовало видео, в котором молодой моряк Цибизов признается в якобы совершенных с точки зрения РФ, преступлениях. Однако многие зрители видеоролика отметили в комментариях, что реплики и фразы матроса звучат заученно. Так же от внимания комментаторов не укрылась и штампованные фразы и одинаковый текст "признаний" других матросов.

Командир ВМС Украины Игорь Воронченко написал письмо-обращение, в котором говорит, что с пониманием относится к подобным "признаний" и гордится каждым из них. Адвокат Оксана Железняк рассказала, что Цибизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний".

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