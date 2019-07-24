Военнопленные моряки Терещенко и Цибизов сегодня празднуют день рождения
Об этом сообщил координатор адвокатов пленных моряков Николай Полозов в Facebook.
Владимиру Терещенко исполнилось 25 лет, а Сергею Цибизову - 22.
Моряк Терещенко - старший матрос из Днепра. Зимой он выбрил на затылке герб Украины и учил однокамерника украинскому языку.
Напомним, что сразу после захвата, 26 ноября 2018 года, ФСБ опубликовало видео, в котором молодой моряк Цибизов признается в якобы совершенных с точки зрения РФ, преступлениях. Однако многие зрители видеоролика отметили в комментариях, что реплики и фразы матроса звучат заученно. Так же от внимания комментаторов не укрылась и штампованные фразы и одинаковый текст "признаний" других матросов.
Командир ВМС Украины Игорь Воронченко написал письмо-обращение, в котором говорит, что с пониманием относится к подобным "признаний" и гордится каждым из них. Адвокат Оксана Железняк рассказала, что Цибизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний".
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения .
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