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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового и.о. главы ГФС. Предыдущего уволили после конфликта с Зеленским

Правительство назначило нового и.о. главы ГФС. Предыдущего уволили после конфликта с Зеленским

Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко

Он приступает к обязанностям 23 июля.

Распоряжение правительства от 17 июля №556-р опубликовано на сайте Кабмина.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы.

 
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