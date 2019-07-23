Правительство назначило нового и.о. главы ГФС. Предыдущего уволили после конфликта с Зеленским
23 июля, 2019, 09:38
Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Дениса Гутенко
Он приступает к обязанностям 23 июля.
Распоряжение правительства от 17 июля №556-р опубликовано на сайте Кабмина.
До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы.
- Напомним, 13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.
- 17 июля Кабмин уволил и. о. главы ГФС Александра Власова .
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