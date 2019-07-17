Правительство уволило и.о. главы ГФС Власова, отставки которого требовал Зеленский

17 июля, 2019, 13:21

ГФС ликвидируется, зато образованы Налоговая и Таможенная службы, которые возглавят новые руководители

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает " Укринформ" .

"По ГФС, Власов написал заявление об увольнении. Сегодня будет принято решение. Соответственно, с понедельника это увольнение будет реализовано, до понедельника будет передача дел. ГФС ликвидируется, мы создали Налоговую и Таможенную службы, там есть новые руководители и формируются структуры. Ликвидацией заниматься один из директоров департаментов ГФС", - сказал Гройсман.

18 декабря 2018 г. Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявил конкурс на занятие должностей руководителей ГНС и ГТС.

8 мая 2019 председателем Государственной налоговой службы назначен победитель конкурса Сергея Верланов. В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Кабинет министров Украины 5 июля 2019 назначил Нефедова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения им в полном объеме их предварительной договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины