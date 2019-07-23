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Espreso.tvОбществоНазначение Радой досрочных местных выборов будут обжаловать в КСУ, - Бессмертный

Назначение Радой досрочных местных выборов будут обжаловать в КСУ, - Бессмертный

В случае назначения парламентом досрочных местных выборов их будут обжаловать в Конституционном суде, поскольку местное самоуправление является правом и компетенцией громад

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный .

Может ли юридически сегодня это быть мотивировано? Пока это рассматривается как политическая целесообразность. С точки зрения конституционно-правовых оснований, законных оснований требовать это центральная власть в принципе не имеет. Субъектом местного самоуправления является территориальная громада и тема политической целесообразности носит вторичный характер. Если Верховная Рада примет такое решение, оно, действительно, может, является конституционным, потому что есть такое право у Верховной Рады - назначать. Но может ли она назначать досрочные - это большой знак вопроса. Я бы сказал так: если политическая целесообразность победит и это произойдет, я почти гарантирую представление в Конституционный суд. Более того, это представление, могут подавать также граждане, потому что они поражаются в правах. Каким будет решение Конституционного суда? Скорее всего, КС пойдет тем же путем, которым он пошел по поддержке досрочных выборов парламента", - предположил Бессмертный.

Политик подчеркнул, что местное самоуправление осуществляется за собственные средства налогоплательщиков, поэтому роль государства в этом процессе минимальна.

"Еще раз хочу объяснить: местное самоуправление - это право и способность граждан за собственные средства и под свою ответственность осуществлять деятельность - экономическую, хозяйственную и т. д. За собственные средства - потому что они налогоплательщики. И под собственную ответственность. Здесь место и роль государства минимальные на самом деле", - добавил Бессмертный.

Бессмертный отметил, что существующая в Украине система самоуправления с одновременными выборами во всех громадах является устаревшим наследием от СССР.

"Как человек, который занимался долгие годы местным самоуправлением и продолжает заниматься этой темой, я вообще не понимаю, что такое общенациональная кампания местных выборов. Территориальные громады - это тот субъект, который сам должен определять срок деятельности в случае поддержки или не поддержки городского головы, представительного органа и так далее. Мы унаследовали чистой воды совочек - что все громады проводят одновременные выборы советов, городских голов и так далее. Более того, во многих странах также разные формы формирования представительных органов, методы избрания председателя и т. д. Похоже, мы до сих пор так и не осознали, что такое местное  самоуправление", - сказал Бессмертный.

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