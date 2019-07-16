//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Зеленского рассматривают возможность досрочных местных выборов, - Стефанчук

У Зеленского рассматривают возможность досрочных местных выборов, - Стефанчук

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV в ответ на вопрос ведущего о возможности досрочных выборов в октябре 2020 года.

"Будет ли это осуществлено следующей осенью, или это может быть осуществлено еще до этого - мы рассматриваем различные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений власть-человек", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского назвал приоритетом президентской команды "коренное изменение системы власти".

"В первую очередь на что мы готовы потратить свое время, заручившись своей репутацией, это как раз коренное изменение системы власти в государстве", - сказал Стефанчук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

16 июля, 2019 вторник

15 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать