У Зеленского рассматривают возможность досрочных местных выборов, - Стефанчук

16 июля, 2019, 07:58

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире ICTV в ответ на вопрос ведущего о возможности досрочных выборов в октябре 2020 года.

"Будет ли это осуществлено следующей осенью, или это может быть осуществлено еще до этого - мы рассматриваем различные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений власть-человек", - сказал Стефанчук.

Представитель Зеленского назвал приоритетом президентской команды "коренное изменение системы власти".

"В первую очередь на что мы готовы потратить свое время, заручившись своей репутацией, это как раз коренное изменение системы власти в государстве", - сказал Стефанчук.