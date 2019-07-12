ЦИК отказала в регистрации наблюдателями на выборах 17 россиянам с ОБСЕ

12 июля, 2019, 22:07

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации наблюдателями на досрочных выборах Верховной Рады Украины 17 гражданам России, которые подавали заявки как представители Бюро демократических институтов и прав человека при ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

В то же время ЦИК зарегистрировала от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ 595 других наблюдателей. Кроме того, ЦИК зарегистрировала 2 представителей Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального Демократического Института Международных Отношений. Таким образом, от иностранного государства и международных организаций ЦИК зарегистрировала 658 официальных наблюдателей.

Всего по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины от 10 иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 официальных наблюдателей.