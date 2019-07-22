Зеленский надеется найти взаимопонимание с Путиным
22 июля, 2019, 09:15
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом-агрессором Владимиром Путиным
Об этом он заявил 21 июля во время выступления в штабе "Слуги народа", передает DW .
"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось во время звонка", - сказал президент.
Он подчеркнул, что вопрос освобождения украинских военнопленных моряков является приоритетным:
"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - добавил Зеленский.
Напомним, разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля.
Позже Песков раскрыл детали этой беседы.
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