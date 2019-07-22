Зеленский надеется найти взаимопонимание с Путиным

22 июля, 2019, 09:15

Об этом он заявил 21 июля во время выступления в штабе "Слуги народа", передает DW .

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось во время звонка", - сказал президент.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения украинских военнопленных моряков является приоритетным:

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - добавил Зеленский.

Напомним, разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля.

Позже Песков раскрыл детали этой беседы.