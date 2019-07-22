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Espreso.tvОбществоЗеленский надеется найти взаимопонимание с Путиным

Зеленский надеется найти взаимопонимание с Путиным


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с президентом-агрессором Владимиром Путиным

Об этом он заявил 21 июля во время выступления в штабе "Слуги народа", передает DW .

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось во время звонка", - сказал президент.

Он подчеркнул, что вопрос освобождения украинских военнопленных моряков является приоритетным:

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - добавил Зеленский.

Напомним, разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля.

Позже Песков раскрыл детали этой беседы.

  • Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом РФ
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