Путин после разговора с Зеленским обсудил Украину с Совбезом РФ

12 июля, 2019, 15:13

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности российско-украинские отношения "в свете" телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает ТАСС.

"Участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом телефонного разговора президентов Путина и Зеленского, состоявшегося накануне", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайн, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, накануне Зеленский и Путин впервые поговорили по телефону.