Обработано уже 35% протоколов: "Слуга народа" - более 42%
22 июля, 2019, 07:41
По данным подсчета 35,51% протоколов на выборах Верховной Рады, партия "Слуга народа" получила 42,19% голосов
Об этом сообщает сайт ЦИК.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,75%, партия "Европейская Солидарность" - 8,71%.
ВО "Батькивщина" - на четвертой позиции с показателем 8,15% голосов, замыкает топ-5 партия "Голос" с 6,39%.
"Радикальная партия Олега Ляшко" с 3,94% голосов оказалась на 6 месте.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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