Мощный мандат на воплощение реформ: преемница Меркель оценила выборы в Украине

22 июля, 2019, 17:44

Германия ожидает решительных реформ от президента Украины Владимира Зеленского после победы его политической силы на парламентских выборах в Украине, заявила министр обороны Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Об этом говорится в Twitter ХДС.

"Новый президент Владимир Зеленский теперь получил мощный мандат на выполнение своей амбициозной повестки дня реформ", - сказала она.

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"Мы ожидаем, что он теперь решительно возьмется за эти реформы, чтобы выполнить надежды украинцев, в частности по борьбе с коррупцией, базовым условиям для экономики и модернизации государственного управления", - добавила политик, цитирует Twitter ХДС.

. @akk zum Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen in d. Ukraine: Der neue Präsident Wolodymyr #Selenskyj verfügt nun über ein starkes Mandat für die Umsetzung seiner ambitionierten Reformagenda. (1/2) - CDU Deutschlands (@CDU) 22 июля 2019 г.

Wir erwarten, dass er diese Reformen jetzt entschlossen angeht, um die in ihn gesetzten Hoffnungen der Ukrainer zu erfüllen, insbesondere im Kampf gegen die Korruption, bei den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und bei der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. @akk (2/2) - CDU Deutschlands (@CDU) 22 июля 2019 г.

Напомним, премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

В Варшаве надеются, что польско-украинские вопросы будут важной частью повестки дня нового правительства Украины