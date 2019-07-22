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Espreso.tvОбществоМощный мандат на воплощение реформ: преемница Меркель оценила выборы в Украине

Мощный мандат на воплощение реформ: преемница Меркель оценила выборы в Украине


фото: reuters
Германия ожидает решительных реформ от президента Украины Владимира Зеленского после победы его политической силы на парламентских выборах в Украине, заявила министр обороны Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Об этом говорится в Twitter ХДС.

"Новый президент Владимир Зеленский теперь получил мощный мандат на выполнение своей амбициозной повестки дня реформ", - сказала она.

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"Мы ожидаем, что он теперь решительно возьмется за эти реформы, чтобы выполнить надежды украинцев, в частности по борьбе с коррупцией, базовым условиям для экономики и модернизации государственного управления", - добавила политик, цитирует Twitter ХДС.

Напомним, премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах.

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