Неофиты пришли к власти. Что пишут мировые СМИ о вчерашних выборах в Украине

22 июля, 2019, 12:52

Иностранные СМИ описали победу "Слуги народа" на выборах как "успешный второй акт" президента Зеленского. Многие из них также обратили внимание на вызовы, которые стоят перед новой властью, чтобы воплотить предвыборные обещания, а вероятным партнером по коалиции единодушно назвали "Голос"

Партия "политических неофитов" Владимира Зеленского выиграла выборы, пишет Financial Times .

"Слуга народа" "создана большим образом из свежих политиков, в том числе активистов и предпринимателей", хотя "некоторых из ее кандидатов связывали с Игорем Коломойским", пишет газета.

Инвесторы надеются, что президентская партия создаст реформаторскую коалицию с "Голосом" и сохранит программу МВФ, пишет издание.

"Зеленского, который пообещал ускорить реформы и при этом оставить курс Киева на интеграцию с ЕС и НАТО, тепло приняли иностранные партнеры Киева", - пишет издание.

"Но его недавний призыв люстрировать чиновников, которые служили его предшественника, осудили страны Большой семерки".

Обеспокоенность усилилась, когда полиция начала следствие в отношении бизнеса, связанного с Порошенко, добавляет газета.

"Неожиданный украинский президент Владимир Зеленский , кажется, завершил еще один успешный акт, где избиратели дали его протестированной партии господствующую победу", - пишет Independent.

Издание также пишет, что "сильные" результаты "Голоса" означает, что он сможет создать коалицию "родственных сил".

Вакарчук - другой "главный победитель" выборов, добавляет издание. Для многих он был более приспособлен к политике, чем Зеленский, уже поработав в парламенте в 2007-08 годах.

"Наличие" Голоса "в парламенте убрало большую головную боль Зеленского - перспективу переговоров с партией" Батькивщина ", - пишет газета.

"Тимошенко, хитрая и гораздо опытнее бывший премьер-министр, целилась вернуться в свою прошлую роль".

Для партий прошлого созыва, результаты стали "унизительным поражением", добавляет издание.

"Триумф Зеленского означает, что его партия будет доминировать парламент, и он может стать одним из самых сильных лидеров в истории этой геополитически важной бывшей советской республики", - пишет Washington Post.

Аналитики называют "Голос" вероятным партнером по коалиции, пишет газета.

Однако повестку дня президента до сих пор вызывает вопросы, добавляет издание. Некоторые его шаги обеспокоили Запад, в частности, законопроект о люстрации.

Газета цитирует 26-летнего ИТ-специалиста Игоря Ященко, который видит в команде "Слуги народа" "много старых коррумпированных лиц, которые пытаются выдать себя за новых", а потому поддержал "Голос".

"Украинцы в подавляющем большинстве проголосовали за партию своего президента - бывшего комика на парламентских выборах, закрепив власть политического новичка в критический момент для отношений страны с Россией и Западом" - констатируют журналисты The Wall Street Journal .

По их мнению, чтобы выиграть парламентские выборы, "41-летний господин Зеленский применил такое же распространенное недовольство правящим классом, катапультировали его в президентское кресло в апреле". Впрочем, по мнению журналистов, теперь, когда Зеленский имеет мощную поддержку в парламенте, ему придется столкнуться с рядом непростых испытаний, связанных с выполнением обещаний.

"Люди не хотят, чтобы старая система была возвращена обратно, поэтому он все еще работает на надежду", - приводит издание слова Балажа Ярабика, аналитика Фонда Карнеги. "Но теперь настоящий вопрос, может ли он выполнить большие ожидания, которые избиратели имеют на него?"

Партия Зеленского склонна править самостоятельно, особенно учитывая законопроект "Голоса" о "деолигархизацию" экономики, пишет Liberation в статье под заголовком "Безостановочная волна Зеленского".

Теоретически, президент не против такого закона. "Однако связи многих его членов партии с олигархическими группами, особенно Игорем Коломойским, могут создать большие препятствия", - отмечает издание.

Вызывает обеспокоенность также призыв к местным выборам, который может полностью передать власть в руки Зеленского, пишет издание.

Зеленский позиционировал себя как "альтернативу" старым политикам, однако его связи с Коломойским разбудили опасения, что повторится "знакомая история", пишет New York Times.

Эксперт Вадим Карасев с Института Глобальных Стратегий в Киеве говорит, что олигархи будут иметь огромную власть в стране после выборов, пишет газета.

"Будет много новых лиц, но с точки зрения неформальной власти в стране, все будет так же", - сказал он.

"Общий курс будет более центристским, власть будет балансировать между Россией и Западом и пытаться обратить внимание на внутренних дел".

Другой эксперт, Владимир Фесенко, говорит, что будет одно отличие - Зеленский нести ответственность за ошибки.

"Аргумент, что он не может воплощать свою политику, уже не будет действовать, - говорит он. - Ведь он будет решительное влияние на центральную власть и полную ответственность за все, что будет происходить в стране".

" Владимир Зеленский завершил свое молниеносный нападение на украинскую политическую сцену", - пишет Le Monde.

Он блестяще сыграл второй акт своего восторга власти, пишет газета. Для него это - "исторический подвиг".

Вопреки ожиданиям, первые результаты по одномандатным округам свидетельствуют о том, что кандидаты от "Слуги народа" "сбросили с престола" хорошо устроенных местных элит, которые "прекрасно владеют искусством кумовства".

Если "Слуга народа" создаст коалицию с "беспрекословно либеральным и реформистским" "Голос", это позволит поставить новую власть под контроль, пишет издание. Ведь в партии Зеленского есть "много неизвестных", которых подозревают в связях с олигархами.

Оппозиция того парламента, завершивший свою работу, была "удобным оправданием» для «безрезультатных первых месяцев президентства", пишет газета.

Однако теперь пришло время воплотить все предвыборной обещания - отмена депутатской неприкосновенности, фискальная амнистия, судебная реформа, либерализация экономики, электронное правительство, а также уступки от Путина по миру на Донбассе.

"Задача - сбросить политико-мафиозную систему, основанную на непрозрачности и кулуарных договорах, - конечно, огромная, учитывая слабость государственных институтов, но президент большее пространство для маневра, чем любой из его предшественников", - пишет газета.

"Кажется, украинцы дали карт-бланш своему новому президенту, бывшему комику и новичку в политике Владимиру Зеленскому", - пишет Le Figaro.

Это - "рекордное победа для партии" в Украине за время независимости, напоминает издание.

Эксперты говорят, что от 50 до 70 процентов депутатов будут "новыми лицами".

"Это - поворот для этой бывшей советской республики, в политическом пейзаже которой до сих пор доминировали элиты, выросли в Советском союзе", - пишет издание.

"Большинство - за мир в Украине", - такой заголовок в испанской газете El Mundo.

"Пришло время украинцам узнать настоящего Зеленского", - пишет газета.

Партии президента будет трудно с кем-то договориться, не потеряв свой имидж "модернизации снизу", пишет издание. Лучше всего для нее подходит "Голос", который напоминает тон антиистеблишменту "Слуги народа".

Все остальные партии направлены в России или, в случае "Батькивщины", к "вечной украинской элите", пишет издание. Партия Тимошенко плохо подходит "Слуге народа", учитывая возможность отмены депутатской неприкосновенности и борьбы с коррупцией.

"Еврейский комедиант, который стал президентом, получил широкий мандат на выборах", - констатируют журналисты The Times of Israel . Указывая на то, что результаты голосования - это, фактически, мандат на перезагрузку политики страны.

"Без большинства Зеленский должен будет сформировать коалицию и он уже указал на то, что предпочитает другую новую политическую силу - партию Голос рок-звезды Святослава Вакарчука", - пишут журналисты AFP . "Результатом станет кульминация потрясающего поворота в украинской политике, которая приведет к парламенту и правительству множество новичков" - констатируют обозреватели. Напоминая при том, что новичкам придется столкнуться с длинным перечнем проблем в стране.

Похожего мнения придерживаются и обозреватели Reuters . "Выборы дают Зеленскому прочный контроль над страной ... но новому правительству также необходимо будет ввести реформы, согласованные с международными донорами, чтобы обеспечить миллиарда долларов новых кредитов, и сохранить стабильность экономики". Подчеркивая при этом, что Зеленскому и его политсиле - по предшественникам на политическом Олимпе - придется искать сотрудничества с МВФ - требования которого часто очень далеки от тех обещаний, которые украинские партии дают гражданам перед выборами.