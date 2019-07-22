Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах

22 июля, 2019, 10:42

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой основанной им партии на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Европейская правда.

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшним мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Она поздравила президента Владимира Зеленского с "потрясающим результатом" партии "Слуга народа".

"Это большая ответственность - завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", - отметила Санду.