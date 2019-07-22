//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПремьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах

Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой основанной им партии на выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Европейская правда.

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшним мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Она поздравила президента Владимира Зеленского с "потрясающим результатом" партии "Слуга народа".

"Это большая ответственность - завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", - отметила Санду.

  • Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.

  • ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.

  • Украинцы на выборах 21 июля установили исторический антирекорд: явка на внеочередных выборах в Верховную Раду составила лишь 49,8%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать