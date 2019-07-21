В Харькове "заминировали" 14 избирательных участков
21 июля, 2019, 17:12
Следственно-оперативные группы и взрывотехники проводят осмотр помещений и прилегающей территории
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеивской, Пушкинской, Леси Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальный, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14:55.
Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
- Ранее сообщалось о "заминировании" 3 участков в Одессе и 4 в области.
- Фейковые "заминирования" на Харьковщине нанесли уже 5 млн грн убытков.
- Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании.
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