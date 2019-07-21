В Харькове "заминировали" 14 избирательных участков

21 июля, 2019, 17:12

Следственно-оперативные группы и взрывотехники проводят осмотр помещений и прилегающей территории

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в 14 избирательных участках, расположенных на улицах Моисеивской, Пушкинской, Леси Сердюка, Владислава Зубенко, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальный, поступило в полицию по спецлинии "102" 21 июля в 14:55.

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.