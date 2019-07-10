Фейковые "заминирования" на Харьковщине нанесли уже 5 млн грн убытков, - Нацполиция
10 июля, 2019, 17:08
Из-за регулярных ложных сообщений о минировании различных объектов в Харьковской области, расходы области превысили 5 млн грн
Об этом заявил начальник Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко во время брифинга.
"Только в Харьковской области более 5 млн (грн, - ред.,) за все эти случаи "минирования" понесли убытки", - сказал Валерий Сокуренко.
Его заместитель Сергей Чиж, уточнил, что, начиная с 21 апреля, было 82 факта ложного минирования.
По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, расходы полиции, связанные с проверкой сообщений о минировании, достигли 396 тыс. 399 грн.
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