Активность избирателей по состоянию на 20:00 составила 49,89%
21 июля, 2019, 21:09
Активность избирателей на выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 составила 49,89%
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
При этом по состоянию на 20:55 данные о явке поступили только из 4 окружных комиссий.
Ранее ЦИК сообщила, что по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 34,71% . По состоянию на 12:00 этот показатель составлял 15,27% .
Напомним, ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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