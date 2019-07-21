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Espreso.tvОбществоАктивность избирателей по состоянию на 20:00 составила 49,89%

Активность избирателей по состоянию на 20:00 составила 49,89%


фото: Reuters
Активность избирателей на выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 составила 49,89%

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

При этом по состоянию на 20:55 данные о явке поступили только из 4 окружных комиссий.

Ранее ЦИК сообщила, что по состоянию на 16:00 явка избирателей составила 34,71% . По состоянию на 12:00 этот показатель составлял 15,27% .

Напомним, ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.

 

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