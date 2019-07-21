Выборы в Украине: Активность избирателей по состоянию на 16:00 составляет 34,71%
21 июля, 2019, 16:10
По состоянию на 16:00 ЦИК зафиксировала 34,71% активности украинцев на внеочередных выборах в Верховную Раду
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
Отмечается, что по состоянию на 16:00 сведения поступили из 4 одномандатных округов, на 12:00 - с 198.
Активность избирателей - 34,71%.
В ЦИК уточнили, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.
По состоянию на 12:00 активность избирателей составляла 15,27%.
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