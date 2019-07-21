Выборы в Украине: Активность избирателей по состоянию на 16:00 составляет 34,71%

21 июля, 2019, 16:10

По состоянию на 16:00 ЦИК зафиксировала 34,71% активности украинцев на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 сведения поступили из 4 одномандатных округов, на 12:00 - с 198.

Активность избирателей - 34,71%.

В ЦИК уточнили, что сведения об активности участия избирателей в голосовании являются предварительными, оперативно собранными путем телефонного опроса участковых избирательных комиссий.

По состоянию на 12:00 активность избирателей составляла 15,27%.