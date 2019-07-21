"Слуга народа" заявила, что побеждает на столичных мажоритарных округах

21 июля, 2019, 22:39

В партии "Слуга народа" объявили, что их кандидаты побеждают на выборах в одномандатных округах в столице и Киевской области

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Кандидат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что кандидаты от "Слуги народа" победили во всех 13 округах Киева, а также в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский (округ 94) и Ольга Василевская-Смаглюк (округ 96).

В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия рассчитывает на хороший результат и в мажоритарных округах.

"Мы уверены, что получим хороший результат и в мажоритарных округах. Наши кандидаты работали очень хорошо", - сказал Разумков на брифинге в штабе партии.