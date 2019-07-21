"Слуга народа" заявила, что побеждает на столичных мажоритарных округах
21 июля, 2019, 22:39
В партии "Слуга народа" объявили, что их кандидаты побеждают на выборах в одномандатных округах в столице и Киевской области
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
Кандидат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил, что кандидаты от "Слуги народа" победили во всех 13 округах Киева, а также в двух округах Киевской области побеждают Александр Дубинский (округ 94) и Ольга Василевская-Смаглюк (округ 96).
В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия рассчитывает на хороший результат и в мажоритарных округах.
"Мы уверены, что получим хороший результат и в мажоритарных округах. Наши кандидаты работали очень хорошо", - сказал Разумков на брифинге в штабе партии.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 18:00: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
- Позже стали известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 .
- Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные парламентских выборов по результатам обработки электронных протоколов.
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