ЦИК обнародовала первые данные парламентских выборов
21 июля, 2019, 22:21
Центральная избирательная комиссия обнародовала первые данные парламентских выборов по результатам обработки электронных протоколов
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
По результатам обработки 0.03% протоколов лидирует партия "Слуга народа", которая набирает 48.08% голосов избирателей. У "Батькивщины" 11.46%, "Европейская солидарность" набирает 8.01%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 6.90%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 5.79%, "Сила и честь" - 3.20%, "Голос" - 2.95% .
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 18:00: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
- Позже стали известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 .
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