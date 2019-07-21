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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" - 43,9%, в Раду проходят 5 партий: результаты национального экзит-пола по состоянию на 18:00

"Слуга народа" - 43,9%, в Раду проходят 5 партий: результаты национального экзит-пола по состоянию на 18:00


фото: Reuters
Известны результаты национального экзит-пола на внеочередных выборах в Верховную Раду

Об этом сообщает Эспрессо.TV , которое выступило информационным партнером национального экзит-пола, который провели на выходе из избирательных участков Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Итак:

"Слуга народа" - 43,9%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%

"Европейская солидарность" - 8,9%

ВО "Батькивщина" - 7,6%

"Голос" - 6,3%

"Сила и честь" - 4,4%

"Оппозиционный блок" - 3,3%

Партия Шария - 3,1%

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%

Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%

 

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