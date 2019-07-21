"Слуга народа" - 43,9%, в Раду проходят 5 партий: результаты национального экзит-пола по состоянию на 18:00
21 июля, 2019, 20:00
Известны результаты национального экзит-пола на внеочередных выборах в Верховную Раду
Об этом сообщает Эспрессо.TV , которое выступило информационным партнером национального экзит-пола, который провели на выходе из избирательных участков Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Итак:
"Слуга народа" - 43,9%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%
"Европейская солидарность" - 8,9%
ВО "Батькивщина" - 7,6%
"Голос" - 6,3%
"Сила и честь" - 4,4%
"Оппозиционный блок" - 3,3%
Партия Шария - 3,1%
Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%
Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%
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