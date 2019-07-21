"Голос" готов предлагать кандидатуру Вакарчука в премьеры

21 июля, 2019, 23:02

Об этом заявила глава избирательного штаба и второй номер списка партии "Голос" Юлия Клименко, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"На премьер-министра готовы предлагать, но вопрос - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - сказала Клименко.

Вместе с тем она отметила, что премьерство Вакарчука - не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию.

Также Клименко отметила, что пока с партией "Слуга народа" у "Голоса" не было никаких переговоров.

"Мы не будем делить министерства в соответствии с партийными квотами. Мы хотим делегировать людей, экспертов по направлениям, которые у нас есть. Мы не будем настаивать на том, чтобы наш человек возглавлял министерство. Все будет зависеть с одной стороны от коалиционного соглашения, а с другой - мы не согласимся на политического министра без опыта и экспертизы в соответствующей сфере ", - сказала Клименко.