Вакарчук рассказал, оставит ли "Океан Эльзы" после избрания в ВР

21 июля, 2019, 21:21

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вакарчук заявил, что после его избрания народным депутатом на внеочередных парламентских выборах, музыкальная группа "Океан Эльзы", в которой он фронтмен, продолжит свою деятельность.

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал Вакарчук на брифинге в штабе партии "Голос", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.