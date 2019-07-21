Вакарчук рассказал, оставит ли "Океан Эльзы" после избрания в ВР
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Вакарчук заявил, что после его избрания народным депутатом на внеочередных парламентских выборах, музыкальная группа "Океан Эльзы", в которой он фронтмен, продолжит свою деятельность.
"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю. Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал Вакарчук на брифинге в штабе партии "Голос", отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.
- 21 июля Святослав Вакарчук прокомментировал результаты экзитполов, по которым партия "Голос" попадает в парламент.
- Напомним, что уже известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду: "Слуга народа" - 43,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5%, "Европейская солидарность" - 8,9%, ВО "Батькивщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%, "Сила и честь" - 4,4%, "Оппозиционный блок" - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
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