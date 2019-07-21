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Espreso.tvВыборы 2019На этих выборах мы поднялись на базовый лагерь, чтобы двигаться дальше к вершине, - Вакарчук

На этих выборах мы поднялись на базовый лагерь, чтобы двигаться дальше к вершине, - Вакарчук


фото: REUTERS
Святослав Вакарчук прокомментировал результаты экзитполов, по которым партия "Голос" попадает в парламент

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Святослава Вакарчука, эти выборы для партии "Голос" только начало пути к вершине.

"Надо подняться на Эверест, на котором настоящие изменения. Не должности, не проценты, не власть, не слава, и не дай бог, никакие не деньги. А настоящие изменения. Мы так и называемся - партия настоящих изменений. И как команда, которая ставит амбициозные цели и очень основательно к ним готовится, сегодня на этих выборах мы поднялись на базовый лагерь и собираемся на нем закрепиться, чтобы двигаться дальше к вершине ", - сказал Вакарчук после объявления данных экзитполов в избирательном штабе партии "Голос".

"Мы хотим поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто нас поддерживал, и всех, кто болел за нас и помогал и словом и делом. Прежде всего команду наших волонтеров", - добавил Вакарчук.

  • Напомним, 21 июля стали известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду, по которым партия "Голос" набрала 6,3% .
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