На этих выборах мы поднялись на базовый лагерь, чтобы двигаться дальше к вершине, - Вакарчук
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Святослава Вакарчука, эти выборы для партии "Голос" только начало пути к вершине.
"Надо подняться на Эверест, на котором настоящие изменения. Не должности, не проценты, не власть, не слава, и не дай бог, никакие не деньги. А настоящие изменения. Мы так и называемся - партия настоящих изменений. И как команда, которая ставит амбициозные цели и очень основательно к ним готовится, сегодня на этих выборах мы поднялись на базовый лагерь и собираемся на нем закрепиться, чтобы двигаться дальше к вершине ", - сказал Вакарчук после объявления данных экзитполов в избирательном штабе партии "Голос".
"Мы хотим поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто нас поддерживал, и всех, кто болел за нас и помогал и словом и делом. Прежде всего команду наших волонтеров", - добавил Вакарчук.
- Напомним, 21 июля стали известны результаты национального экзитпола на внеочередных выборах в Верховную Раду, по которым партия "Голос" набрала 6,3% .
Читайте также
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-
-
Читайте также
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
-
-