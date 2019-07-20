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Espreso.tvОбществоЛуценко рассказал о "горячих версиях" по делу об убийстве Шеремета

Луценко рассказал о "горячих версиях" по делу об убийстве Шеремета


фото: radiosvoboda.org
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились "горячие версии"

Об этом Луценко сообщил в facebook.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару тут не место", - написал Луценко.

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