Луценко рассказал о "горячих версиях" по делу об убийстве Шеремета

20 июля, 2019, 15:33

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились "горячие версии"

Об этом Луценко сообщил в facebook.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару тут не место", - написал Луценко.