Луценко рассказал о "горячих версиях" по делу об убийстве Шеремета
20 июля, 2019, 15:33
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились "горячие версии"
Об этом Луценко сообщил в facebook.
"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошены сотни людей. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару тут не место", - написал Луценко.
- Напомним, в вторнику, 23 июля 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с руководителями основных правоохранительных органов. Тема встречи - ход расследования убийства Шеремета.
- 20 июля Соединенные Штаты призвали наказать виновных в убийстве Павла Шеремета.
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