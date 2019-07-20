После выборов Зеленский соберет у себя руководителей правоохранительных органов

20 июля, 2019, 11:25

Тема встречи - ход расследования убийства российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, что в последние годы своей жизни работал в Украине, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

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"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - отметил Зеленский.