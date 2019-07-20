//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосле выборов Зеленский соберет у себя руководителей правоохранительных органов

После выборов Зеленский соберет у себя руководителей правоохранительных органов


фото: depo.ua
На вторник, 23 июля 2019 г., президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с руководителями основных правоохранительных органов

Тема встречи - ход расследования убийства российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, что в последние годы своей жизни работал в Украине, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

Читайте также: Черти Зеленского. Как имидж "сильной руки" будет играть против Шестого

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - отметил Зеленский.

  • Напомним, Шеремет погиб в результате приведения в действие закрепленного на его машине взрывного устройства.
  • Взрыв произошел ровно три года назад, утром 20 июля 2016 г. в Шевченковском районе города Киева, когда журналист за рулем своей машины поворачивал с улицы Ивана Франко на улицу Богдана Хмельницкого.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

20 июля, 2019 суббота

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать