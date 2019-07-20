После выборов Зеленский соберет у себя руководителей правоохранительных органов
20 июля, 2019, 11:25
На вторник, 23 июля 2019 г., президент Украины Владимир Зеленский проведет совещание с руководителями основных правоохранительных органов
Тема встречи - ход расследования убийства российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, что в последние годы своей жизни работал в Украине, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.
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"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - отметил Зеленский.
- Напомним, Шеремет погиб в результате приведения в действие закрепленного на его машине взрывного устройства.
- Взрыв произошел ровно три года назад, утром 20 июля 2016 г. в Шевченковском районе города Киева, когда журналист за рулем своей машины поворачивал с улицы Ивана Франко на улицу Богдана Хмельницкого.
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