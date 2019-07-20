Соединенные Штаты призвали наказать виновных в убийстве Шеремета

20 июля, 2019, 12:24

В субботу, 20 июля 2019 г., в Киеве почтили память убитого ровно три года назад журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода.

Участие в акции приняли временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, бывшие коллеги Шеремета, народные депутаты, друзья и родные журналиста. Во время своего выступления Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь виновных к ответственности.

"На третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власть проявить приверженность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", - подчеркнул он.

Кроме того, родные и бывшие коллеги Шеремета заявили, что требуют отставки министра внутренних дел, генерального прокурора и главы Национальной полиции.

Также участники акции призвали президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов для предоставления отчета о результатах трехлетнего расследования убийства Шеремета.