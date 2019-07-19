В Литве задержали российского предпринимателя, подозреваемого в нефтяном кризисе в Европе

19 июля, 2019, 12:23

В Вильнюсе полиция задержала российского предпринимателя Романа Ружечка, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Об этом сообщает портал Delfi.

"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо задержали. Прокуратура воздерживается от подробных комментариев", - заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Ружечко - бывший глава cамарского терминала "Транснефти". В мае в России суд заочно арестовал его и объявил в розыск.