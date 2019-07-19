В Литве задержали российского предпринимателя, подозреваемого в нефтяном кризисе в Европе
19 июля, 2019, 12:23
В Вильнюсе полиция задержала российского предпринимателя Романа Ружечка, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"
Об этом сообщает портал Delfi.
"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо задержали. Прокуратура воздерживается от подробных комментариев", - заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Ружечко - бывший глава cамарского терминала "Транснефти". В мае в России суд заочно арестовал его и объявил в розыск.
- Напомним, в апреле из-за некачественной российской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошла поломка.
- "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (магистральный нефтепровод "Дружба") из-за некачественного сырья.
- 25 апреля Польша сообщила белорусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Причина такого шага - низкое качество нефти.
- 2 мая главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявил, что в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн тонн "грязной" нефти - с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
- Согласно данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, общий ущерб от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба" может составить менее $100 млн.
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