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Espreso.tvМирВ Литве задержали российского предпринимателя, подозреваемого в нефтяном кризисе в Европе

В Литве задержали российского предпринимателя, подозреваемого в нефтяном кризисе в Европе


фото: delfi
В Вильнюсе полиция задержала российского предпринимателя Романа Ружечка, фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Об этом сообщает портал Delfi.

"Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо задержали. Прокуратура воздерживается от подробных комментариев", - заявила BNS в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Ружечко - бывший глава cамарского терминала "Транснефти". В мае в России суд заочно арестовал его и объявил в розыск.

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