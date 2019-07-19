Россия поддерживает правых популистов в Европе, - Меркель

19 июля, 2019, 15:18

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Москва поддерживает правые популистские партии в Европе

Об этом она сказала в интервью Spiegel.

Главу немецкого правительства попросили прокомментировать дело против помощника вице-премьера Италии, которого подозревают в попытке получить нелегальное финансирование из России для ультраправой правящей партии "Лига".

Меркель дистанцировалась, подчеркнув, что расследование этого случая - дело итальянцев. Однако она добавила: "Мы неоднократно видели, что правые популистские партии получают поддержку от России, это вызывает беспокойство".

Она также отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой, однако "нужно видеть действительность. И действительность иная, чем хотелось бы".

На прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.

Позже Сальвини возразил эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.

Впоследствии прокуратора Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера". Так, в понедельник днем вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя русскими в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 млн.