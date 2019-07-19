Меркель заявила, что покинет политику в 2021 году
19 июля, 2019, 19:16
Ангела Меркель подтвердила свое намерение не баллотироваться повторно на пост канцлера Германии в 2021 году
Об этом Меркель заявила во время пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.
Меркель прокомментировала вопрос своего здоровья, и сказала, что понимает большой интерес общественности к этой теме. Однако, сказала, что это ее личное дело. Кроме того, заверила, что это никак не повлияет на ее работу на посту канцлера.
"Вы меня знаете, я способна выполнять эту работу", - подытожила Меркель, добавив, что так же, как и общественность, заинтересована в своем здоровье.
Она также подтвердила, что в 2021 году закончит свою политическую карьеру и добавила, что после окончания срока полномочий у нее будет "другая жизнь".
- Заметим, что 17 июля Ангела Меркель отметила свое 65-летие. Она занимает пост главы правительства Германии уже 14 лет подряд.
- 10 июля канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц подверглась нападению тремора перед камерами журналистов во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
- Первый инцидент произошел во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
- Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
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