Меркель заявила, что покинет политику в 2021 году

19 июля, 2019, 19:16

Ангела Меркель подтвердила свое намерение не баллотироваться повторно на пост канцлера Германии в 2021 году

Об этом Меркель заявила во время пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.

Меркель прокомментировала вопрос своего здоровья, и сказала, что понимает большой интерес общественности к этой теме. Однако, сказала, что это ее личное дело. Кроме того, заверила, что это никак не повлияет на ее работу на посту канцлера.

"Вы меня знаете, я способна выполнять эту работу", - подытожила Меркель, добавив, что так же, как и общественность, заинтересована в своем здоровье.

Она также подтвердила, что в 2021 году закончит свою политическую карьеру и добавила, что после окончания срока полномочий у нее будет "другая жизнь".