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Espreso.tvМирМеркель в третий раз за месяц дрожала на публичной встрече. Видео

Меркель в третий раз за месяц дрожала на публичной встрече. Видео

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц подверглась нападению тремора перед камерами журналистов

Об этом сообщает ABC News.

Во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне у канцелярии в Берлине канцлер снова начала дрожать.

Аналогичные эпизоды произошли с 64-летней Меркель 18 и 27 июня. Первый инцидент случился в жару на встрече с президентом Владимиром Зеленским. По словам Ангелы Меркель, она пришла в норму только после того, как выпила несколько стаканов воды. В тот день температура воздуха в Берлине достигала + 31 ° C.

Второй эпизод произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Журналисты заметили, что во время совместного брифинга 64-летняя Меркель внезапно стала сильно дрожать. Она пыталась сдержать дрожь. Ей поднесли стакан воды, но она отказалась.

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