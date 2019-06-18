Меркель на встрече с Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Видео

18 июня, 2019, 16:09

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским дрожала и покачивалась, когда звучали государственные гимны

Об этом передает Еспресо.TV.

Инцидент произошел во вторник днем, 18 июня, когда в жаркую погоду президент Зеленский и Меркель стояли у офиса канцлера, а военный оркестр играл национальные гимны Украины и Германии.

Меркель держала руки перед собой, а когда немецкий гимн начал играть, не могла удержать свое тело от дрожи.

После этого Меркель выглядела лучше и зашла по красной дорожке с Зеленским в здание офиса.