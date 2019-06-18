Меркель на встрече с Зеленским дрожала во время исполнения государственных гимнов. Видео
18 июня, 2019, 16:09
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским дрожала и покачивалась, когда звучали государственные гимны
Об этом передает Еспресо.TV.
Инцидент произошел во вторник днем, 18 июня, когда в жаркую погоду президент Зеленский и Меркель стояли у офиса канцлера, а военный оркестр играл национальные гимны Украины и Германии.
Меркель держала руки перед собой, а когда немецкий гимн начал играть, не могла удержать свое тело от дрожи.
После этого Меркель выглядела лучше и зашла по красной дорожке с Зеленским в здание офиса.
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